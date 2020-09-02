23 لاعبا محليا في قائمة المرجيني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 06:26 مساء
تدريبات سابقة للمنتخب الوطني الليبي. (أرشيفية: إنترنت)

اختار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي المرجيني، 23 لاعبًا محليًّا للدخول في معسكر إعداد داخلي بمدينة زوارة الليبية، في الثامن من شهر سبتمبر الحالي.

وضمت القائمة أربعة حراس، وخلت من اللاعبين المحترفين وكذلك من الحارس محمد نشنوش، وفما يلي القائمة المستدعاة لمعسكر زوارة: مراد الوحيشي وأحمد عزاقة وعبدالحكيم التركي وفتحي رشيد وعبدالرحيم التريكي وصلاح فكرون وعلاء القجدار وطاهر بن عامر ويوسف مينه وعبدالعزيز الصويعي ومحمود عكاشة ومعاذ العمامي وبلقاسم رجب ومحمد التهامي وربيع الشادي ومهند بوعجيلة وأسامة البدوي وعمران سالم وأحمد القديري وأنس المصراتي ومحمد التاورغي ومحمد الغنيمي وخالد مجدي.

وستكون مباريات المنتخب الوطني في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا أمام غينيا الاستوائية «ذهابًا وإيابًا» من يوم 9 إلى يوم 17 من شهر نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب ليبيا مباريات الجولتين الخامسة والسادسة في الفترة من 22 حتى 30 مارس من العام المقبل.

وتحتل ليبيا الترتيب الثالث في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، بعد أن خاض المنتخب الوطني مباراتين، خسر في الأولى أمام تونس، وفاز في الثانية على تنزانيا.

وعلى صعيد التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن القارة السمراء فإن ليبيا سوف تخوض منافسات الجولتين الأولى والثانية فى الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو 2021.

ووضعت القرعة منتخب ليبيا بالمجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم مع منتخبات مصر والغابون وأنغولا.

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