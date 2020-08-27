اختتام دورة أساسيات الإعلام الرياضي في الأبيار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 27 أغسطس 2020, 05:57 مساء
دورة أساسيات الإعلام الرياضي في الأبيار. (إنترنت)

اختتمت بمدينة الأبيار، الثلاثاء، دورة أساسيات الإعلام الرياضي التي أقامها وأشرف عليها مكتب الإعلام باللجنة الأولمبية الليبية، وتواصلت على مدى أربعة أيام، حيث سجلت نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم المحكم والمشاركة الفعالة من الكوادر الإعلامية الشابة في مدينة الأبيار.

ووفقا للصفحة الرسمية للجنة الأولمبية عبر «فيسبوك»، حضر حفل الختام عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية علي أبوفراج، وجمال الرعيض رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، والصحفي المحاضر في الدورة زين العابدين بركان، والإعلامي ناجي هلال الزوي، الذين قاموا بتوزيع شهائد المشاركة على السادة المتدربين في أجواء رائعة.

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