ملفات متعددة على طاولة اجتماع «عمومية الريشة» للطائرة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 08:43 مساء
الاتحاد العربي للريشة الطائرة. (إنترنت)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة بعد غدٍ الجمعة اجتماعًا موسعًا عبر الإنترنت «أون لاين».  

وحسب صفحة الاتحاد على «فيسبوك» فإن اجتماع الجمعية العمومية سيبدأ بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة تليها المناداة على الحضور، وتشكيل لجنة صياغة محضر اللجنة التنفيذية، ثم المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

وأوضح الاتحاد أنه تم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن العديد من الملفات، من بينها مناقشة التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المالية 2019 وعرض تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، ثم استعراض المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء.

وتحديد الموعد النهائي لتنظيم البطولة العربية المسندة للجزائر وأيضا مناقشة الموضوع المتعلق برفع طلب للاتحاد الآسيوي والأفريقي والدولي، بتأهيل لاعبي دول المنطقة الحاصلين على المركز الأول في بطولة غرب آسيا وبطولة شمال أفريقيا لفئة الفردي «رجال وسيدات» للأولمبياد. 

كما ستتم مناقشة خطة العمل القادمة والتي تشمل المنافسات والتطوير والتسويق والشراكات، ودراسة مشروع الميزانية للفترة القادمة، وتحديد موعد وزمن الاجتماع القادم وأخيرًا ما يستجد من أعمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريسفيراترول .. كلمة السر لتعزيز صحة الدماغ