ملفات متعددة على طاولة اجتماع «عمومية الريشة» للطائرة العربية

الاتحاد العربي للريشة الطائرة. (إنترنت)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة بعد غدٍ الجمعة اجتماعًا موسعًا عبر الإنترنت «أون لاين».

وحسب صفحة الاتحاد على «فيسبوك» فإن اجتماع الجمعية العمومية سيبدأ بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة تليها المناداة على الحضور، وتشكيل لجنة صياغة محضر اللجنة التنفيذية، ثم المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

وأوضح الاتحاد أنه تم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن العديد من الملفات، من بينها مناقشة التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المالية 2019 وعرض تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، ثم استعراض المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء.

وتحديد الموعد النهائي لتنظيم البطولة العربية المسندة للجزائر وأيضا مناقشة الموضوع المتعلق برفع طلب للاتحاد الآسيوي والأفريقي والدولي، بتأهيل لاعبي دول المنطقة الحاصلين على المركز الأول في بطولة غرب آسيا وبطولة شمال أفريقيا لفئة الفردي «رجال وسيدات» للأولمبياد.

كما ستتم مناقشة خطة العمل القادمة والتي تشمل المنافسات والتطوير والتسويق والشراكات، ودراسة مشروع الميزانية للفترة القادمة، وتحديد موعد وزمن الاجتماع القادم وأخيرًا ما يستجد من أعمال.