اتحاد التجديف يناقش التقارير الإدارية والفنية والمالية في جمعيته العمومية

جانب من الاتحاد الليبي للتجديف. (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتجديف اجتماعها العادي، الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمفوضية الحركة العامة للكشاف والمرشدات، وبمشاركة غالبية الأندية الأعضاء والمنخرطين تحت إشراف الاتحاد الليبي للتجديف.

وشهد الاجتماع حسب الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» حضور عزالدين القاضي كمراقب من اللجنة الأولمبية الليبية، وترأس الجلسة المهندس نور الدين الكريكشي رئيس الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي، إلى جانب زملائه أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد عماد التويب.

وسرد التويب للأعضاء كافة التقارير الإدارية والفنية والمالية بتفصيل دقيق بعد أن تم التأكد من توافر النصاب القانوني للحضور، كما بدأ الاجتماع بعرض مرئي يوثق أبرز محطات الاتحاد خلال الموسم الرياضي 2019-2018، ليتم بعدها مناقشة حزمة من البنود، حيث تم اعتماد التقارير الإدارية والفنية والمالية للسنة الرياضية 2019.

كما تمت مناقشة خطة الاتحاد للسنة الرياضية 2020 التي كان يسعى الاتحاد لتنفيذها لكنها توقفت موقتًا بسبب ظروف الحرب وفيروس كورونا الذي اجتاح العالم، كما تم اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، واعتماد اسم الاتحاد الليبي للتجديف والكانوي خصوصا، وأن فئة الكانوي تعتبر ضمن تخصصات رياضة التجديف.

يشار إلى أن الاجتماع تميز بمداخلات متميزة من جميع الأعضاء الحاضرين، وتميز أيضا وفقا لما عبر عنه الحضور بالتنظيم المحكم من خلال الإجراءات الاحترازية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية المختصة.