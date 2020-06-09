طارق حشاد يوجه رسالة إلى اتحاد الكرة حال الاستغناء عن «البنزرتي»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 11:23 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التونسي فوزي البنزرتي، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس النادي الليبي ببريطانيا نادي الباروني، طارق حشاد، طلبًا إلى اتحاد الكرة الليبي، في حال الاستغناء عن فوزي البنزرتي، من مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم. 

وطالب حشاد اتحاد الكرة بفتح باب التعاقد من خلال ملفات المدربين، وأن يتم ذلك عن طريق لجنة فنية سواء كان مدربا محليا أو أجنبيا أو عن طريق وسطاء المدربين.

وأكد أنه يجب اتباع الطرق التي يعامل بها العالم، لأن اختيار مدير فني للمنتخب هو أمر ليس سهلا ويجب أن لا يخضع للعاطفة أو أي قرار فردي، ويفضل أن يكون من كل المكتب التنفيذي للاتحاد.

يذكر أن طارق ترشح في 2017 لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم، وسحب ترشحه قبل أيام من الانتخابات.

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