اجتماع اللجنة المنظمة لنهائيات أمم أفريقيا 2021.. والمنتخب الوطني يترقب

المنتخب الوطني يترقب اجتماع اللجنة المنظمة لنهائيات أمم أفريقيا 2021. (أرشيفية : إنترنت)

تعقد اليوم اللجنة المنظمة لنهائيات أمم أفريقيا 2021، لكرة القدم اجتماعا وسط ترقب كبير للمنتخبات الأفريقية ومن بينها المنتخب الوطني، وذلك للنظر في تأجيل نهائيات الأمم الأفريقية أو البقاء عليها بسبب ظهور وباء جائحة كورونا، والأخطار التي تسبب فيها هذا الفيروس.

ومن المقرر أن ينتظر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة التونسي فوزي البنزرتي، ما يسفر عنه هذا الاجتماع المهم.

وقد تضاربت ردود الفعل بين مؤيد لإقامة البطولة في موعده وبين معارض حيث قال عدنان قديورة، لاعب وسط المنتخب الجزائري المتوج بلقب النسخة الأخيرة في مصر، في تصريح لقناة "بي بي سي" البريطانية: "أعرف أن كأس أمم أفريقيا مهمة وأنها مهمة أيضا للبلد المضيف، لكن أعتقد أنه يجب إلغاء أو تأجيل النسخة المقبلة".

وفضلا عن تهديد فيروس (كوفيد-19)، فإن استحالة إكمال التصفيات المؤهلة إلى النهائيات تقلق أيضا المسؤولين الأفارقة خصوصا وأنه تتبقى أربع مراحل.

وكان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوغوستين سنغور كتب في نشرة إخبارية داخلية للاتحاد الأفريقي مطلع مايو الحالي: "إذا كان من الصعب تنظيم التصفيات حتى سبتمبر، فسيكون من الصعب إقامة النهائيات في يناير المقبل".

كما أكد مسؤول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس: "لم يعد بالإمكان خوض نهائيات كأس أفريقيا للأمم في يناير. حدودنا مغلقة ولا يمكن لأي لجنة تفتيش تابعة للاتحاد الأفريقي القيام بمهامها في هذا السياق".

وفي مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية: "أجَّل رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد الحديث عن الموضوع، مشيرا ًإلى أن أولوية الأولويات تظل حماية اللاعبين والجمهور.

وأوضح: "في مواجهة مثل هذه الحالة، أعتقد أن جميع الأطراف المعنية بتنظيم هذه المسابقات يمكن أن تجتمع لاحقا للمناقشة حتى نتمكن معا من إيجاد طريقة لاستئناف اللعب"، مضيفا: "خاصة وأنه تم تشكيل فريق عمل تابع للفيفا في 18 مارس للاتفاق على مقاربة منسقة مع الاتحادات القارية في مواجهة عواقب الوباء" على الروزنامة المستقبلية للمباريات الدولية.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي المغربي عبد المنعم با في رسالة بعث بها إلى وكالة فرانس برس: "في الوقت الحالي، نحن في حالة انتظار مع مراقبة الوضع عن كثب.. إذا لزم الأمر، سيتم مناقشة تأجيل مسابقة ما في الوقت المناسب".

وفي انتظار اتخاذ قرار بشأن مصير أمم أفريقيا 2021 والذي يمكن أن يصدر في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأفريقي بحسب مصدر مقرب من الهيئة القارية، فإن العديد من الأصوات تدافع بإلحاح على إقامة المسابقة القارية في موعدها.

وقال مهاجم أنجيه الفرنسي ومنتخب الكاميرون ستيفان باهوكين في تصريح لإذاعة راديو فرنسا الدولية": "شخصيًا، لا أؤيد التأجيل، مضيفا: "إنها حقا معضلة لكن طالما أننا نخوضها على أرضنا، فأنا سعيد".

من جهته، قال أحد المسؤولين في كرة القدم الأفريقية فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس: "مستحيل تأجيل البطولة"، مضيفا: "بين كأس أوروبا، أولمبياد طوكيو والمسابقات الأخرى المؤجلة إلى عام 2021 ، لم تعد هناك أي فترة ممكنة لإقامة البطولة الإفريقية.. حتى التأجيل إلى مارس معقد لأن الأندية الأوروبية لن ترغب أبدًا في التخلي عن لاعبيها الأفارقة".

وكان "كاف" قد قرّر إيقاف مباريات التصفيات لأمم أفريقيا على خلفية انتشار وباء "كورونا" والتي كان من المنتظر أنّ تنطلق في مارس الماضي لحساب جولتي الثالثة والرابعة. وقال اللجنة الطبية بـكاف: "نصحنا بإلغاء كل البطولات بما فيها دوري الأبطال والكونفدرالية".