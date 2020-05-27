«شاهين» أفضل لاعب شطرنج بنادي بولي الأسكتلندي للعام 2020

توج بطل الشطرنج الليبي جلال شاهين، بجائزة أفضل لاعب شطرنج بنادي بولي الأسكتلندي للعام 2020، تقديرًا لعطائه وتميزه في بطولات الشطرنج، التي شارك فيها سواء الفردية أو منتخب ناديه.
وقال شاهين، في تصريح إلى "بوابة الوسط"، اليوم الأربعاء: "سعدت كثيرًا بهذا التتويج الذي أهديه إلى أسرتي التي وقفت معي وساندتني وإلى كل الأسرة الرياضية في بلدي الحبيب ليبيا".
يذكر أن البطل شاهين كان متميزا هذا العام من خلال صدارته لبطولة الذكرى المئوية لتأسيس نادي بولى برصيد خمس نقاط من ست جولات وحصوله مع فريق النادي على ثاني أفضل نتيجة على مستوى إسكتلندا.
يشار إلى أن البطل شاهين التحق بنادي بولي تكنيك بمدينة جلاسكو بأسكتلندا منذ أربع سنوات كلاعب أساسي حقق فيها العديد من النتائج الباهرة والمتميزة، من بينها فضية إسكتلندا للشطرنج الخاطف للعام 2016 وبرونزية نادي بولى للشطرنج الديناميكي 2017 وفضية الشطرنج الكلاسيكي 2018 وفضية بطولة (جوفن) للعام 2019.
بالإضافه إلى ميداليتين برونزيتين ببطولتي (إير وجامعة ستراتكلابد)، كما سبق له التتويج بفضية البطولة العربية للشباب 1985 وذهبية بطولة لارنكا للعام 2016.