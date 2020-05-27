«شاهين» أفضل لاعب شطرنج بنادي بولي الأسكتلندي للعام 2020

الليبي جلال شاهين (إنترنت)

توج بطل الشطرنج الليبي جلال شاهين، بجائزة أفضل لاعب شطرنج بنادي بولي الأسكتلندي للعام 2020، تقديرًا لعطائه وتميزه في بطولات الشطرنج، التي شارك فيها سواء الفردية أو منتخب ناديه.

وقال شاهين، في تصريح إلى "بوابة الوسط"، اليوم الأربعاء: "سعدت كثيرًا بهذا التتويج الذي أهديه إلى أسرتي التي وقفت معي وساندتني وإلى كل الأسرة الرياضية في بلدي الحبيب ليبيا".

يذكر أن البطل شاهين كان متميزا هذا العام من خلال صدارته لبطولة الذكرى المئوية لتأسيس نادي بولى برصيد خمس نقاط من ست جولات وحصوله مع فريق النادي على ثاني أفضل نتيجة على مستوى إسكتلندا.

يشار إلى أن البطل شاهين التحق بنادي بولي تكنيك بمدينة جلاسكو بأسكتلندا منذ أربع سنوات كلاعب أساسي حقق فيها العديد من النتائج الباهرة والمتميزة، من بينها فضية إسكتلندا للشطرنج الخاطف للعام 2016 وبرونزية نادي بولى للشطرنج الديناميكي 2017 وفضية الشطرنج الكلاسيكي 2018 وفضية بطولة (جوفن) للعام 2019.

بالإضافه إلى ميداليتين برونزيتين ببطولتي (إير وجامعة ستراتكلابد)، كما سبق له التتويج بفضية البطولة العربية للشباب 1985 وذهبية بطولة لارنكا للعام 2016.