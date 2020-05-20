مباريات ودية رغم الحظر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 20 مايو 2020, 05:34 مساء
جانب من مباراة استعراضية ليبية (أرشيفية : إنترنت)

تجرى في العديد من المناطق والمدن الليبية مباريات ودية رغم جائحة كورونا، وفرض حظر التجول المفروض في البلاد، وعدم التجمعات وقرارات الهيئة العامة للشباب والرياضة بعدم إقامة أي أنشطة رياضية وأي تجمعات.

وأقيمت مساء أمس مباراة ودية في منطقة سيدي خليفة بطرابلس جمعت فريق التحدي بسيدي خليفة مع فريق فريق الجردينة بسوق الجمعة، وانتهت هذه المباراة بفوز فريق الجردينة بنتيجة 4 مقابل 2. 

وفي أجواء أكثر من رائعة أُقيمت على أرضية الملعب الجانبي بمدينة بنغازي مباراة ودية بين حكام كرة القدم، وتأتي هذه المباراة ضمن أنشطة شهر رمضان التي يقوم بها الحكام.

وفي منطقة الظهرة بشارع خالد بن الوليد في طرابلس يواصل مجموعة من مختلط لاعبي الدوري الليبي الممتاز، وعدد من لاعبي نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات تجمعهم الأسبوعي، بملعب الكورسال.

وأقامت رابطة نادي النصر مباراة ودية بين قدامى لاعبي النادي وحفل تكريم لمشجعي ورياضي نادي النصر، حيث تم تكريم  15 شخصية نصراوية وهم حسين الشيخي والدكتور أنيس بودجاجة ونوري العمامي وبشير الساحلي وناصر الشامي (الشبح) ومحمد المريمي، وخالد المهدوي ومنعم الخمسي وعادل بن غربية، وونيس الرملي وأبوبكر العقوري وأسامة العقوري، ومراد الدرناوي ويحيى بن غشير وعبدالحليم زوبي.

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