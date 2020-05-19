«الكاف» يعقد اجتماعا بخصوص نهائيات أمم أفريقيا.. والمنتخب يترقب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 19 مايو 2020, 11:25 مساء
المدير الفني لمنتخب ليبيا، التونسي فوزي البنزرتي (أرشيفية : المركز الإعلامي)

تعقد اللجنة المنظمة لنهائايات أمم أفريقيا 2021، لكرة القدم اجتماعا في الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك للنظر في تأجيل نهائيات الأمم الأفريقية أو البقاء عليها بسبب ظهور وباء جائحة كورونا، والأخطار المحدقة التي تسبب فيها هذا الفيروس.

ومن المقرر أن ينتظر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة التونسي فوزي البنزرتي، ما يسفر عنه هذا الاجتماع المهم.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن البنزرتي لم يجدد عقده حتى الآن مع المنتخب الوطني، وأن هناك احتمالية لتركه تدريب المنتخب.

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