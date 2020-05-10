نجم الاتحاد السابق: لاعبو الستينات والسبعينات أكثر موهبة من الأجيال الحالية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 10 مايو 2020, 06:11 مساء
اللاعب السابق لفريق الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم عبدالسلام محمد. (إنترنت)

قال عبدالسلام محمد، اللاعب السابق لفريق الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم، إن جيل الستينات والسبعينات أكثر موهبة من الأجيال الحالية في كرة القدم الليبية.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية»، أن أحمد الأحول كمثال نمودج مميز لموهبة كبيرة في هذه الأجيال.

وأكد أن مجال التدريب في ليبيا صعب جدًّا، ويحتاج صبرًا ووقتًا وجهدًا، وأنه ترك المجال لقناعة، وتساءل عن أسباب التعاقد مع فوزي البنزرتي لتدريب المنتخب الليبي لكرة القدم.

وأشار اللاعب السابق لفريق الاتحاد، إلى وجود أسماء ليبية قادرة في هذه الفترة على قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم.

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