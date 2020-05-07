فائزون من طرابلس وهون وغدامس في مسابقة الحديدية عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 مايو 2020, 11:47 صباحا
جانب من منافسات سابقة في الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل وبنجاح كبير وبمشاركة فعالة المسابقة التي أطلقها اتحاد الكرة الحديدية عبر الإنترنت، في توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وقال أمين عام الاتحاد محمود الطويل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن 28 مشاركا توصلوا للإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة العاشرة ودخلوا في عملية السحب على الجائزة.

وأضاف أن الحظ ابتسم لثلاثة فائزين، وهم أحمد عساكر من مدينة طرابلس ودارين هلال من هون وهمام وسيم من غدامس.

وأوضح الطويل أن المسابقة ستتواصل طوال أيام الحجر الصحي، وتهدف إلى تثقيف المهتمين بلعبة الكرة الحديدية من لاعبين ومدربين وإداريين والتعريف بمخاطر وباء «كورونا» والحد من انتشاره.

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