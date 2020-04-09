تعرف إلى أسئلة المسابقة الثالثة للطائرة عبر الإنترنت

الناطق الإعلامي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أنور الطوباشي. (إنترنت)

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت عن أسئلة المسابقة الثالثة، والتي ضمت ثلاثة أسئلة، الأول عن عدد مهارات الكرة الطائرة، وكم يبلغ ارتفاع الشبكة في مباريات السيدات- الرجال؟

والسؤال الثاني: اذكر تاريخ أول نهائي لكأس ليبيا للكرة الطائرة والفريقين المتباريين؟، والسؤال الثالث: متى أقيمت أول بطولة للأندية العربية للكرة الطائرة؟ ومن توج باللقب؟ ومن الوصيف؟

يذكر أن أسماء الفائزين في المسابقتين الأولى سمير بن موسى، ويوسف البرهمي المصري، والمسابقة الثانية طارق خلف «ليبيا» وسعيد جمعة من «عمان» وعبداللطيف متولي من «مصر».