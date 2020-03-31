إعادة تشكيل المكتب التنفيذي لكرة القدم العربية المصغرة

اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، حسين الطويلب، أن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، عقد اجتماعا عبر وسائل وتقنيات الاتصالات باستخدام «video conference».

وأضاف الطويلب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع جاء بحضور دول ليبيا ولبنان وتونس والسعودية والعراق ومصر والأردن والصومال والبحرين والمغرب والجزائر واليمن.

وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، ونائبه حسين الطويلب (ليبيا)، وعضوية محمد الدوسري (السعودية) ومحمد الهادي (العراق) وأشرف بن صالحة (تونس) عضوًا ورئيسًا فخريًّا.