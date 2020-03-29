تعرف على ملابسات تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 مارس 2020, 09:52 مساء
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. (إنترنت)

تلقت اللجنة الأولمبية الليبية خطابًا من الأولمبية الدولية، توضح فيه ملابسات تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وجاء في الخطاب الأولمبي: "كما تعلمون أن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قد أصدرا بيانا مشتركا حول تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وكذلك نتيجة الألعاب الأولمبية للمعاقين في طوكيو 2020".

وتابع: "نظرا للظروف الحالية واستنادًا إلى المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس وزراء اليابان إلى أنه يجب إعادة جدولة ألعاب الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو إلى ما بعد عام 2020 على أن لا يتجاوز الموعد صيف 2021 لضمان حماية صحة الرياضيين، وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في خطابها على أن ألعاب طوكيو 2020 قد تم تأجيلها فقط، ولم يتم إلغاؤها وأنه لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين بطوكيو 2020 المؤجلة، إلا أن من الأرجح تأجيل الأولمبياد لمدة 12 شهرًا مع بدء الألعاب في نفس الوقت في يوليو 2021 وبنفس البرنامج. ومع ذلك يتعذر علينا حاليا تأكيد التواريخ الدقيقة والبرنامج العام، ولكن نتوقع أن نكون في وضع يسمح لنا بذلك قريبًا.

وأوضحت الأولمبية الدولية في خطابها أنه سيتم مراقبة الوضع عن كثب باستمرار مع الاتصال المتواصل مع الجانب الياباني بالخصوص حيث سنوافيكم بالمعلومات المحدثة أولا بأول ومواصلة العمل من أجل مصلحة كافة اللجان الأولمبية الوطنية فيما يتعلق بالبرنامج المؤجل.

وأشار الخطاب الأولمبي إلى الترحيب بالتأجيل ودعمه بالكامل من قبل جميع اللجان الأولمبية الوطنية واللجان الأولمبية للمعوقين والاتحادات الرياضية وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بالألعاب الذين يلتزمون بشكل جماعي بضمان أن تكون طوكيو 2020 أفضل الألعاب على الإطلاق على الرغم من التأجيل المؤسف بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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