تفاصيل اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

جانب من اجتماع لجنة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا. (إنترنت)

عقد رئيس اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، رقم (36) لسنة 2020، بشأن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواردة بمنشور رئيس المجلس الرئاسي رقم (2)، اجتماعا موسعا مع جهاز الهلال الأحمر الليبي.

وعلمت "بوابة الوسط"، أنه تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على جملة من المواضيع أهمها آلية تفعيل العمل المشترك بين شباب الهيئة والهلال الأحمر لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن طريق الفروع والمكاتب بالمناطق.

وعلى هامش هذا الاجتماع أكد البوسيفي، على أهمية سرعة تعقيم ومتابعة الأندية والصالات الرياضية وهذا ما تعول عليه الهيئة خلال الساعات القادمة.