إقامة مباراة النصر وحسنية أغادير دون جمهور بسبب «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 05 مارس 2020, 07:57 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر. (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مدينة أغادير المغربية، استعدادا لمواجهة نظيره فريق حسنية، يوم الأحد المقبل، والتي تأتي ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

وعلمت «بوابة الوسط» أن المباراة المقرر إقامتها بملعب أدرار بالمغرب، بصافرة الحكم السيشيلي بيرنارد كاميل، ستكون دون جمهور، بسبب الاحتياطات الصحية لفيروس «كورونا» الجديد.

فريق النصر آماله ضعيفة جدا في التأهل إلى الدور النصف النهائي، وذلك بسبب خسارة مباراة الذهاب التي جرت في مصر بنتيجة ثقلية وصلت إلى 5 أهداف نظيفة.

وخسر الممثل الوحيد لكرة القدم الليبية في البطولات الأفريقية بنتيجة ثقيلة أمام نظيره حسنية أغادير المغربي، وصلت إلى 5 أهداف نظيفة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، وتبدو مهمة النصر صعبة في تعويض النتيجة، حيث يحتاج «الفحامة» إلى تسجيل 6 أهداف من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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