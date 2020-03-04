«الشواشي» ينتقد وجود لجنة لتحديد معايير الدعم المالي للأندية والاتحادات

عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق عادل أبوالشواشي. (أرشيفية : إنترنت)

اعتبر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية السابق، عادل أبو الشواشي، أنه لا مبرر لوجود لجنة لتحديد معايير الدعم المالي للأندية والاتحادات الرياضية، التي شكلتها مؤخرًا هيئة الشباب والرياضة.

وقال «الشواشي» في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن لكل اتحاد عام أو نادٍ متطلبات ومشاركات خارجية ونشاطات داخلية ويحدد ميزانيته السنوية، وأن الجهة العليا لها حق منح الدعم أو إيقافه ومعرفة كيف يتم صرفه وتقييم الأداء الفني وهيئة الشباب والرياضة المناط بها هذا الدور حاليًا.

وأكد «الشواشي» أن الكشف عن الأرقام المالية يفترض أن يتم بشكل مستمر ويعرفه الإعلام الرياضي.