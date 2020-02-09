العربي يرد على مطالب عودته لرئاسة اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 09 فبراير 2020, 07:43 مساء
رئيس جمعية الوفاء الرياضية، صلاح العربي. (إنترنت)

قال رئيس جمعية الوفاء الرياضية، صلاح العربي، إنه يقدر كل الدعوات التي تطالبه بالعودة لاتحاد الكرة الليبي الذي ترأسه مرتين سابقًا.

وأوضح العربي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه يريد الاستمرار في عمله بجمعية الوفاء، لأنها بعيدًا عن ضجيج ومشاكل كرة القدم التي لا تنتهي رغم تواصل المطالبات مؤخرًا.

وتابع: «في الجمعية ترسيخ حقيقي لقيم الرياضة والروح الرياضية»، وأنه يرى أن هناك مَن هم أكثر  فاعلية في الوقت الحالي لرئاسة الاتحاد. 

وكانت أصوات كثيرة طالبت صلاح العربي بانتخابه مجددًا لانتشال الكرة الليبية، واعتباره رجل إنقاد، رغم وجود أصوات أخرى ترى أن مرحلته لم تعد موجودة ولا يستطيع أن يقدم الإضافة في الوقت الحالي، ورئاسته السابقة كانت في فترات استقرار.

وترأس صلاح العربي اتحاد الكرة الليبي مرتين العام 1990 ثم عاد ليترأسه في 2009، بالإضافة لتوليه رئاسة اتحاد ألعاب القوى لثماني سنوات.

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