رئيس الأهلي بنغازي: خُدعنا في اتحاد الكرة الحالي

رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي. (أرشيفية : إنترنت)

قال رئيس نادي الأهلي بنغازي، خالد السعيطي، إن إدارة ناديه قامت بتسديد العديد من الديون، ويتم التركيز حاليًا على تجهيز صالة لكرة اليد وصالة للسلة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط» أن النادي يصرف حاليا من أمواله الخاصة بسبب غياب النشاط وغياب رؤية واضحة من اتحاد كرة القدم في تنظيم المسابقات.

وأكد في تصريحاته: «خُدعنا في اتحاد الكرة الحالي المتمسك بالبقاء وضرب عرض الحائط باللوائح، حيث أن رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطالب بانتخاب اتحاد جديد، وأن الاتحاد الحالي كل أعضائه سيكونون خارج المكتب التنفيذي».

وتابع أن اتحاد الكرة يشارك حاليا في بطولات لا جدوى منها، وعليه أن يبني بيته من الداخل، لأن هناك خللا في العمل الإداري، كما أنه يقوم بمقايضة الأندية وإعطائهم وعود من أجل البقاء في الكرسي.