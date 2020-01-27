إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي

شخصيات رياضية ليبية تشيد بتأهل النصر الأفريقي. (إنترنت)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره دجوليبا المالي بهدف دون رد، سجله معتز المهدي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في بطولة «الكونفدرالية » الأفريقية.

وبهذا الفوز يكون ممثل الكرة الليبية ثاني المتأهلين إلى دور ربع النهائي الأفريقي، رفقة حوريا كوناكري الغيني متصدر المجموعة الثانية، وسجل الفريق تأهلا تاريخيا في مشاركته الأولى في البطولة، وبات أول فريق ليبي يتأهل لربع النهائي رغم أنه لم يخض أي مباراة داخل أرضه بسبب قرار الكاف بحظر اللعب في ليبيا منذ العام 2016.

واعتبرت عدة شخصيات رياضية ليبية أن تأهل فريق النصر للدور الربع النهائي في البطولة الإفريقية، يعطى دفعة إيجابية للكرة الليبية، التي بحاجة لمثل هذه الانتصارات، ونشرت التهاني والآراء على صفحاتها الشخصية.

وكتب رئيس نادي النصر السابق إيهاب العريبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النصر ينتزع 3 نقاط ثمنية من قلب عرين الأسود في باماكو على حساب دجولييا المالي ويحقق المستحيل».

فيما قال الصحفي الرياضي عصام حسين، عبر «فيسبوك»: «المستحيل ليس نصراويا والتأهل يعتبر تاريخيا وهو شعاع أمل في النفق المظلم للكرة الليبية».

واعتبر المدرب أبوبكر باني، أن النصر راهن على الشباب في الطاقم التدريبي واللاعبين، وكسب الرهان وترشح للربع نهائي في كأس الكونفدرالية، وقال: «واجبنا جميعا دعم النصر معنويا بعد هذا التأهل المستحق في ظروف صعبة جدًا».

وأوضح الصحفى الرياضي فيصل الأصيبعى: «النصر يطيح بدجوليبا المالي في عقر داره ويحلق بقوة في ربع نهائي أفريقيا.. أداء مقنع وتأهل مستحق».

وتبقى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، الأحد المقبل، حيث يستضيف النصر فريق حوريا كوناكري الغيني، بينما يستقبل بيدفيست الجنوب أفريقي فريق دجوليبا، ويتصدر حوريا حتى الجولة الخامسة برصيد 11 نقطة، يليه النصر بـ8 نقاط، ودجوليبا بـ5 نقاط، وبيدفيست بنقطتين.