المعتصم صبو ينتقل إلى الدوري الأردني

المعتصم صبو. (إنترنت)

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، الدولي الليبي المعتصم صبو، اليوم الأربعاء، انتقاله إلى نادي «السلط» الأردني الذي يلعب في الدوري الممتاز، لمدة موسم واحد في الانتقالات الشتوية، بشكل رسمي.

وكتب صاحب الـ(26 عامًا)، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تجربة احترافية جديدة إن شاء الله مع نادي السلط الأردني، والفضل يعود إلى ربي ثم نادي الاتحاد الذي جعل مني لاعبًا محترفًا».

وتابع: «نتقدم بالشكر إلى نادينا الاتحاد الغالي، وإلى جمهوره الكبير وإن شاء الله نرفع راية بلادي ونادي الاتحاد»، وفقًا لموقع «ريميسا».

يشار إلى أن إدارة نادي العميد، قد نجحت في تجديد تعاقد المعتصم صبو لمدة ثلاثة مواسم، ليضمن اللاعب الاستمرار مع الفريق حتى نهاية موسم 2021، وذلك قبل الرحيل إلى نادي السلط الذي يحتل المرتبة الخامسة بالدوري الأردني.