اختتام بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات

جانب من منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات. (إنترنت)

اختتمت مساء أمس بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس منافسات بطولة ليبيا للرماية بالسهم والقوس.

وكانت نتائج البطولة التي شهدت منافسات قوية ومشاركة كبيرة من العناصرالنسائية في فئتي الكبار والناشئيات كانت على النحو التالي:

- فئة الرجال كبار

المركز الأول الذهبية صبري منصور شنيبة، من نادي سيدي سليم، وفضية المركز الثاني كانت لعماد عاطف النعاس من نادي اتحاد الخمس، وبرونزية المركز الثالث كانت من نصيب علي الغراري من نادي سيدي سليم.

- فئة السيدات كبار

ذهبية المركز الأول أماني حسن فارس، من مركز تدريب، وفضية المركز الثاني غزالة عبدالباسط الموهوب، وبرونزية المركز الثالث ابتهال حسن الكميشي.

- فئة الناشئين بنين

ذهبية المركز الأول لعبد الماجد عبد المعطي اللافي من نادي الريف، وفضية المركز الثاني لمقداد محمد سنان من نادي الهدى، وبرونزية المركز الثالث لأنس ظافر اللافي من نادي الإخوة.

- فئة الناشئات

ذهبية المركز الأول لابتهال عيسى قروش، وفضية المركز الثاني جومانة وليد سيالة، وبرونزية المركز الثالث لفرح عبد الحميد كريمة.

جانب من منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات. (إنترنت)

جانب من منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات. (إنترنت)