اختتام بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 ديسمبر 2019, 05:54 مساء
جانب من منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات. (إنترنت)

اختتمت مساء أمس بالقاعة الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس منافسات بطولة ليبيا للرماية بالسهم والقوس.

وكانت نتائج البطولة التي شهدت منافسات قوية ومشاركة كبيرة من العناصرالنسائية في فئتي الكبار والناشئيات كانت على النحو التالي:

- فئة الرجال كبار

المركز الأول الذهبية صبري منصور شنيبة، من نادي سيدي سليم، وفضية المركز الثاني كانت لعماد عاطف النعاس من نادي اتحاد الخمس، وبرونزية المركز الثالث كانت من نصيب علي الغراري من نادي سيدي سليم.

- فئة السيدات كبار

ذهبية المركز الأول أماني حسن فارس، من مركز تدريب، وفضية المركز الثاني غزالة عبدالباسط الموهوب، وبرونزية المركز الثالث ابتهال حسن الكميشي.

- فئة الناشئين بنين

ذهبية المركز الأول لعبد الماجد عبد المعطي اللافي من نادي الريف، وفضية المركز الثاني لمقداد محمد سنان من نادي الهدى، وبرونزية المركز الثالث لأنس ظافر اللافي من نادي الإخوة.

- فئة الناشئات

ذهبية المركز الأول لابتهال عيسى قروش، وفضية المركز الثاني جومانة وليد سيالة، وبرونزية المركز الثالث لفرح عبد الحميد كريمة.

جانب من منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات. (إنترنت)
جانب من منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل الصالات. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية