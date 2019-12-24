كاراتيه ليبيا جاهز لأفريقية تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 06:21 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، جمال الرعيض، على مشاركة منتخب ليبيا في بطولة  أفريقيا للكاراتيه المنطقة الأولى التي سقام بتونس، يومي الرابع والخامس من يناير المقبل. 

وأوضح الرعيض، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوفد الليبي المشارك في البطولة سيكون برئاسة نائب رئيس الاتحاد علي الشارف، ويضم الوفد المدير الفني المصري محمد فتحي، والمدربين الوطنيين محفوظ ذياب وعصام الككلي والإداري عماد مسعود.

وأضاف أن الوفد يضم الرياضيين صلاح محمد وزن 60، وأنس بالرواق وزن -67، ومويد السوسي وزن - 75، وجبريل الفلاح وزن-84، وعادل أمين علي وزن + 84. 

يشار إلى أن كاراتيه ليبيا استعد جيدا لهذه البطولة من خلال معسكر بمدينة الإسكندرية الذي تواصل لمدة شهرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
محافظة البحر الأحمر المصرية تستغني عن منتجات البلاستيك حماية للبيئة
عربى
الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: محمد صلاح يتحدى ابنته مكة في التدريبات