كاراتيه ليبيا جاهز لأفريقية تونس

رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، جمال الرعيض، على مشاركة منتخب ليبيا في بطولة أفريقيا للكاراتيه المنطقة الأولى التي سقام بتونس، يومي الرابع والخامس من يناير المقبل.

وأوضح الرعيض، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوفد الليبي المشارك في البطولة سيكون برئاسة نائب رئيس الاتحاد علي الشارف، ويضم الوفد المدير الفني المصري محمد فتحي، والمدربين الوطنيين محفوظ ذياب وعصام الككلي والإداري عماد مسعود.

وأضاف أن الوفد يضم الرياضيين صلاح محمد وزن 60، وأنس بالرواق وزن -67، ومويد السوسي وزن - 75، وجبريل الفلاح وزن-84، وعادل أمين علي وزن + 84.

يشار إلى أن كاراتيه ليبيا استعد جيدا لهذه البطولة من خلال معسكر بمدينة الإسكندرية الذي تواصل لمدة شهرين.