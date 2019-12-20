ليبيا تقترب من المشاركة في «الشان» بعد انسحاب تونس

اقترب المنتخب الليبي من الصعود للمشاركة في كأس أفريقيا للاعبين المحليين «الشان»، بعد قرار الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم، انسحاب المنتخب التونسي من البطولة.

وجاء قرار الجامعة التونسية، بعد التشاور مع الأندية خلال الجلسة الطارئة اليوم الجمعة، التي أكدت أن قرار الانسحاب جاء نتيجة تخالف مواعيد المباريات الدولية للفرق التونسية.

يذكر أن المنتخب التونسي تمكن من التأهل إلى الشان على حساب المنتخب الليبي، مما يعطي الفرصة للمنتخب الوطني للمشاركة لتعويض انسحاب تونس.

من جانبه قال المدير الإداري للمنتخب الوطني، كمال الترهوني، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن ليبيا ستشارك مباشرة في حال وافق الاتحاد الليبي لكرة القدم على المشاركة، مضيفا أن هناك معسكرا خارجيا للمنتخب في منتصف شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أن الاتحاد الليبي يبحث المباريات الودية التي يمكن خوضها خلال هذه الفترة.

وتقام نهائيات «الشان» في الكاميرون خلال شهر أبريل المقبل.