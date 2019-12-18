تعرف على منافسات اليوم للملاكمين الليبيين في البطولة الدولية

الملاكم الليبي حمزة ميمون. (إنترنت)

يخوض مساء اليوم الأربعاء، الملاكم الليبي عبدالباسط بلخير، مباراته أمام التونسي ساسي عبيد في وزن 63 كلغم وفي حال الفوز يتأهل للمباراة النهائية وينافس على الذهبية أو الفضية، التي تأتي ضمن بطولة تونس الدولية للملاكمة.

كما سيخوض اليوم البطل حمزو ميمون، مباراته أمام التونسي عزيز التواتي، في وزن81 كلغم، وفي حال الفوز يتأهل للمباراة النهائية وينافس على الذهبية أو الفضية.

وكانت البطولة انطلقت أمس بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس وأوكرانيا وبمشاركة 42 ملاكمًا من جميع المنتخبات في أوزان البطولة هي (52 و57 و63 و69 و75 و81 و91 + 91).