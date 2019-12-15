حفل إشهار لنقابة طرابلس للإعلاميين الرياضيين

حفل إشهار لنقابة طرابلس للإعلاميين الرياضيين. (أرشيفية : إنترنت)

أقيم مساء الجمعة الماضي، بفندق باب البحر بطرابلس، حفل إشهار نقابة طرابلس للإعلاميين الرياضيين بحضور العديد من الشخصيات الإعلامية بطرابلس.

وخلال الحفل تم الإشهار الرسمي للنقابة بطرابلس، والتي تتكون من هشام مصطفى حقية، رئيسًا، وأسامة يوسف بن ناصر نائبًا، وحسن خليفة خليل مقررًا، ورضا الكوني النائلي مراقبًا ماليًا، ومجدي المبرك سالم ناطقًا رسميًا، وفتحي الطاهرة عبد السلام عضوا للنشاط الرياضي، وأيوب بشير حباس عضوًا للعلاقات العامة، ونجاح علي حفيظ عضوًا للمرة، ووجدي محمد الجدي عضوا للشؤون الاجتماعية، ومعاذ حمزة مديرًا للمركز الإعلامي للنقابة.

ويهدف الجسم الإعلامي الجديد للنقابة بطرابلس إلى الاهتمام بالإعلاميين من جميع النوحي الاجتماعية والمعنوية وبلورة الدور المستقبلي للنقابة، من الناحية الرياضية والثقافية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات المقترح إقامتها والتي ستشرف عليها النقابة مستقبلًا.

كما تم خلال الحفل تكريم المدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش، وكان من المتوقع أيضا تكريم العديد من المدربين من سنة 2011 الذين تناوب على المنتخب الوطني وذلك تقديرا ودعم لهما ومن بينهم المدرب الوطني جلال الدامجة.