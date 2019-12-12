بالصور: بعثة الدراجات تصل إلى طرابلس

بعثة المنتخب الليبي للدراجات. (إنترنت)

وصلت مساء اليوم، الخميس، بعثة المنتخب الليبي للدراجات إلى مدينة طرابلس عائدة من الإسكندرية بعد المشاركة في البطولة العربية، وحصول المنتخب على ميدالية فضية، وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد الدكتور نور الدين التركي وعدد من محبي اللعبة ووسائل الإعلام، وقد قدمت خلال حفل الاستقبال باقات من الورود.

وقد ألقى رئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نور الدين التريكي، كلمته الترحيبية، مهنئا العناصر والطاقم الفني والإداري، كما بارك للبطل علاء القزيري على الفضية التي تحققت في البطولة العربية.

وبمناسبة تحصل ليبيا على القلادة الفضية من خلال الدراج البطل علاء القزيري، قرر رئيس الاتحاد إهداء البطل الدراجة التي استخدمها في البطولة العربية، عوضا عن دراجته التي تعطلت في طواف المطارات بتونس.