بالصور: بعثة الدراجات تصل إلى طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 12 ديسمبر 2019, 10:31 مساء
بعثة المنتخب الليبي للدراجات. (إنترنت)

وصلت مساء اليوم، الخميس، بعثة المنتخب الليبي للدراجات إلى مدينة طرابلس عائدة من الإسكندرية بعد المشاركة في البطولة العربية، وحصول المنتخب على ميدالية فضية، وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد الدكتور نور الدين التركي وعدد من محبي اللعبة ووسائل الإعلام، وقد قدمت خلال حفل الاستقبال باقات من الورود.

وقد ألقى رئيس الاتحاد الليبي للدراجات الدكتور نور الدين التريكي، كلمته الترحيبية، مهنئا العناصر والطاقم الفني والإداري، كما بارك للبطل علاء القزيري على الفضية التي تحققت في البطولة العربية.

وبمناسبة تحصل ليبيا على القلادة الفضية من خلال الدراج البطل علاء القزيري، قرر رئيس الاتحاد إهداء البطل الدراجة التي استخدمها في البطولة العربية، عوضا عن دراجته التي تعطلت في طواف المطارات بتونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
السيسي: حل سلمي للأزمة الليبية خلال أشهر
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار توضح خلفيات حكم «النقض» في قضية الخرافي
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح ليبيا في قضية الخرافي
ليبيا
بعد انتخابها من برلمان فنلندا.. سانا مارين أصغر رئيس حكومة في العالم
دولى
مؤسسة النفط توافق على شراء «توتال» حصة «ماراثون» في امتيازات «الواحة» واستثمار ...
ليبيا
«أونكتاد»: رغم أزمة السيولة.. التجارة الإلكترونية تتراجع و15% من الليبيين ...
ليبيا
منع سبع شركات طيران ليبية من دخول الاتحاد الأوروبي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019