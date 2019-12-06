«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين

توقفت المفاوضات بين ناديي «الرفاع» البحريني و«شبيبة القبائل» الجزائري بشأن انتقال الجناح الدولي الليبي محمد صولة؛ بسبب الخلاف حول المقابل المادي، حيث يعد صولة أحد أبرز المحترفين الليبيين، وينشط لأكثر من موسمين في الدوري البحريني، عندما انتقل له عبر بوابة نادي «المحرق» قبل أن ينتقل إلى «الرفاع» الذي سجل معه حضوراً أساسياً في تشكيلته، ليظهر في المنافسات المحلية، القارية والعربية.

وكاد صولة ينتقل الأسبوع الماضي للاحتراف في الدوري الجزائري، بعد أن دخل في مفاوضات جادة مع مسؤولي «شبيبة القبائل»، ليكون ثاني اللاعبين الليبيين، بعد التعاقد مع مهاجم «الاتحاد» محمد الطبال، لولا الخلاف على المقابل المادي، ولا يزال صولة، إحدى ركائز المنتخب الليبي، مصدر اهتمام أكثر من نادٍ في تونس والمغرب بجانب الأندية الجزائرية أيضًا لتصبح الواجهة الأقرب له خلال فترة الانتقالات «ميركاتو» الشتاء المقبل في أحد دوريات دول شمال أفريقيا الأقوى فنياً عن الدوري البحريني.

ساهم ظهور المحترفين في قائمة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم خلال مباراتي تونس وتنزانيا، ضمن منافسات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون «كان 2021»، في زيادة رقعة المحترفين، ولفت أنظار عديد الأندية، وتحديداً الجزائرية، فعلى الرغم من توقف مفاوضات صولة مع مسؤولي «شبيبة القبائل»، إلا أن هناك لاعباً ليبياً سابقاً للنادي الجزائري، بعد التعاقد مع مهاجم «الاتحاد» محمد الطبال، أيضاً دخل مهاجم «الهلال» الليبي، أنس المصراتي، في مفاوضات بعد أن تلقى اتصالات من «اتحاد العاصمة» الجزائري، لجس نبضه بشأن الانضمام إلى الفريق الذي يضم زميله المهاجم الدولي الشاب مؤيد اللافي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الاستعانة بالمحترفين

استعان منتخب ليبيا في مواجهتي تونس وتنزانيا بعدد من المحترفين، وهم: سند الورفلي «الرجاء البيضاوي» المغربي، مؤيد اللافي «اتحاد العاصمة» الجزائري، أحمد شلبي «الاتحاد السكندري» المصري، محمد الترهوني «سموحة» المصري، هيثم ضانة «هلال الشابة» التونسي، علي معتوق «الملعب» التونسي، المعتصم المصراتي «غميارش» البرتغالي، حمدو الهوني «الترجي» التونسي، مهند عيسى إيتو وأنيس سلتو «النجم الساحلي» التونسي، بدر حسن «الباطن» السعودي، زكريا الهريش وصالح الطاهر «اتحاد طنجة» المغربي، إسماعيل التاجوري «نيويورك سيتي» الأميركي، مفتاح طقطق «المصري» المصري، محمد صولة «الرفاع» البحريني، بينما غاب المحترف بصفوف فريق «كروتوني» الإيطالي أحمد بن علي، بسبب الإصابة.

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في الوقت نفسه، فشل مع بداية الموسم الجاري لاعب «الأهلي طرابلس»، محمد الغنودي، في تجربة الاحتراف الخارجي مع فريق «القوة الجوية» العراقي، وأصبح خارج حسابات الفريق الآسيوي نتيجة عدم قناعة الجهاز الفني والتدريبي لفريق «القوة الجوية» بمستواه، وكان الغنودي التحق بفريق «القوة الجوية» العراقي في معسكر خارجي للفريق بلبنان بهدف اختباره فيناً وبدنياً، إلا أن اللاعب ظهر بمستوى متواضع دفع الجهاز الفني العراقي لتقديم الشكر له.

وسبق الغنودي فشل ثلاثة لاعبين ليبيين في الاحتراف بالملاعب المصرية وتحديداً مع نادي «حرس الحدود» الذي يقوده المدرب المصري طارق العشري المدير الفني السابق لـ«لأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس»، حيث فسخ أحمد الهرام الكوري عقده مع «حرس الحدود» كثالث لاعب يغادر الفريق بعد أن تعاقدت معهم إدارة «الحرس» في الانتقالات الصيفية هذا الموسم، وهم سالم المسلاتي وأحمد التربي وأحمد الهرام، وتبقى أسباب الاستغناء حسب اللاعبين أن إدارة النادي أخلت بشروط التعاقد.

وبعيداً عن إخفاق أربعة لاعبين في الاحتراف، تتزايد يومياً رقعة المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديداً بدول الجوار، مع تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي، وإعلان بداية الموسم الجديد في سبتمبر ليمر دون جديد، إلا أن جميع الشواهد تؤكد صعوبة إتمام ذلك في ظل حالة الارتباك التي تسيطر على أجواء اتحاد الكرة الموقت بقيادة عبدالحكيم الشلماني الذي جاء على خلفية بعض العراقيل انتهت برحيل الرئيس السابق للاتحاد جمال الجعفري، وسط ترقب للمجلس المنتظر الجديد المنوط به تنظيم المسابقات.

صفقات جديدة

من بين أبرز الصفقات الأخيرة، تعاقد إدارة نادي «الباطن» السعودي مع لاعب وسط فريق «الأهلي طرابلس» بدر حسن لمدة موسم واحد، وكان بدر حسن لاعب فريق الصالات لكرة القدم لعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، وقضى معه عدة مواسم في وسط الميدان، ويتميز بدر حسن بالسرعة والانقضاض، كما اُستدعي للمنتخب في عديد المناسبات، وهو لاعب متطور وخاض الأسابيع الماضية تجارب مع فريق «الأفريقي» التونسي، ولم يصل معه لاتفاق ليقرر اللعب في الدوري السعودي.

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أيضاً نجحت إدارة نادي «اتحاد تطاوين» التونسي في التعاقد رسمياً مع المهاجم الليبي أيوب عمار من مواليد 1996 قادماً من نادي أبوسليم، لمدة موسمين بعد أن ظهر عمار بشكل مميز مع فريقه الليبي قبل أن تتعثر مسابقة الدوري المحلي الممتاز، ويعد عمار ثاني لاعب ليبي في صفوف «تطاوين» بعد مواطنه منصور رزق، في ظل رغبة اللاعبين الليبيين في الاحتراف الخارجي، حيث نشط خلال الأيام الماضية انتشار اللاعبين في مختلف الأندية التونسية والمغربية تحديداً بعد غموض المسابقات المحلية، وطلبت إدارة نادي «الاتحاد المنستيري» التونسي في رسالة رسمية إلى نادي «الوحدة» بطرابلس، الحصول على خدمات لاعب «الوحدة» الليبي محمد الغنيمي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إمكانية الشراء بمبلغ 20 ألف دولار في المستقبل القريب حال التوصل إلى اتفاق واستقرار اللاعب فنياً مع الفريق بحفظ حق ناديه التونسي في الشراء النهائي.

وتعاقدت إدارة نادي «هلال الشابة» التونسي، الصاعد حديثاً للدوري التونسي الممتاز، مع لاعب فريق «الأهلي طرابلس» أحمد كرواع لمدة موسمين، ويعد كرواع من المهاجمين المتميزين، وسبق له أن لعب مع عديد الفرق المحلية والمنتخب الوطني، «الترسانة» و«الشط» و«الأهلي بنغازي» وأخيراً «الأهلي طرابلس»، كما سبق له أن توج بلقب هداف الدوري الليبي، كما انضم ليبي جديد للدوري التونسي هذا الموسم، بعد أن انتقل اللاعب مهند موسى إيتو، بتوقيعه الرسمي لنادي «النجم الساحلي» التونسي، لينضم إيتو إلى أكبر الأندية التونسية لمدة ثلاثة مواسم، ويزامل مهاجم الفريق أنيس سلتو، حيث خاض إيتو قبل التوقيع اختبارات مع نادي «النجم الساحلي» التونسي، كما لعب مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للوقوف على مستواه الفني والبدني.

لم يحظَ مهند إيتو بالفرصة كثيراً في الدوري الليبي لبقائه على دكة البدلاء أكثر من اللعب مع فريق «الأهلي طرابلس»؛ بسبب الإصابة الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي وتصفيته من نادي «الأهلي» ليعود الموسم الماضي إلى نادي «رفيق»، في الوقت نفسه انتظم المهاجم الدولي أنيس سلتو في تدريبات فريقه «النجم الساحلي» التونسي الذي يربطه معه عقد، بعد أن كان معاراً إلى «الأهلي طرابلس» لثلاثة مواسم وكل موسم كان «النجم الساحلي» يجدد عقد الإعارة مع «الأهلي طرابلس»، حيث يعد سلتو من اللاعبين والمهاجمين المميزين في المنتخب الوطني وفي «الأهلي طرابلس»، قبل أن يقرر العودة مجدداً للدوري التونسي، ويبقى أبرز المحترفين في الجزائر المهاجم الدولي الشاب مؤيد اللافي مع فريقه «اتحاد العاصمة»، الذي يقدم مستويات طيبة.