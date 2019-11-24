حسين قنبور يستعد لألمبياد طوكيو بمعسكر استعدادي في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 24 نوفمبر 2019, 07:27 مساء
البطل الليبي حسين قنبور (أرشيفية : إنترنت)

يدخل الجداف الليبي حسين قنبور، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، في معسكر استعدادي خارجي بتونس بدعم من رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، الذي اجتمع صباح اليوم بالمهندس نورالدين الكريكشي رئيس الاتحاد الليبي للتجديف.

وبحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية، على «فيسبوك» فإنه تم الاتفاق على عدة بنود منها دخول الرياضي حسين قنبور في معسكر إعداد بتونس تحت إشراف مباشر من الاتحاد الدولي للتجديف بداية من هذا الأسبوع، ويستمر إلى نهاية العام الجاري، وتم التأكيد في هذا الاجتماع على أن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية أصدر قرارا بدعم الاتحاد الليبي للتجديف بمبلغ مالي يتم صرفه بالكامل على احتياجات الرياضي قنبور في معسكر إعداده بتونس.

كما تم الاتفاق على أن تتبنى اللجنة الأولمبية الليبية مرحلة الاستعداد الثانية اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك بإقامة معسكر إعداد في إحدى الدول الأوربية المتقدمة، وستكون إما فرنسا أو إيطاليا، وأنه جار العمل والتنسيق مع اتحادات التجديف في هذه الدول لبدء هذا المعسكر وبالتنسيق مع الاتحاد الليبي للتجديف وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الليبية التي ناقشت مع السيد الكريكشي في هذا الاجتماع بعض الأمور المهمة والدقيقة التي تكفل نجاح معسكرات إعداد وتجهيز الرياضي حسين قنبور للظهور بالمظهر المشرف في مشاركته الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.

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