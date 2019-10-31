منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس وتنزانيا

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، فوزي البنزرتي، قائمة أسماء لاعبي «فرسان المتوسط» التي تضم 28 لاعبا من بينهم 12 لاعبا محليا يمثلون أندية النصر والأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن البنزرتي وجه الدعوة إلى 16 لاعبا محترفا ينشطون في ملاعب عربية وأوربية مختلفة، وذلك استعدادا لمواجهتي تونس وتنزانيا ضمن ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا الكان 2021 الكاميرون.

وتقام مباراة الجولة الافتتاحية الأولى أمام المنتخب التونسي بملعب رادس في الخامس عشر من شهر نوفمبر ضمن ذهاب الجولة الأولى، بينما سيستقبل المنتخب الوطني نظيره التنزاني ضمن ذهاب الجولة الثانية بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية في التاسع عشر من شهر نوفمبر المقبل.

ويتولى مهمة المدرب المساعد للمنتخب الوطني المدرب الليبي أكرم الهمالي، ومحمد البوسيفي مدربا لحراس المرمى، والتونسي جلال الهرقلي معدا بدنيا، وفقا للصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم، على أن يبدأ معسكر الفريق التدريبي بتونس بداية من الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم كلا من ثلاثي حراسة المرمى محمد نشنوش، أحمد عزاقة، محمد الفرجاني - بوبكر بوعقيلة، ناجى دراء، معتصم الصبو، صهيب بن سليمان، عمران سالم، عبدالله بلعم، خالد مجدي، عبدالله العرفي، معتز المهدي.

أما قائمة اللاعبين المحترفين فتضم 16 لاعبا وهم: «سند الورفلي (الرجاء البيضاوي المغربي)، صالح طاهر وزكريا الهريش (اتحاد طنجة)، محمد الترهوني (سموحة المصري)، مفتاح طقطق (المصري البورسعيدي)، المعتصم المصراتي (فيتوريا غيمارش البرتغالي)، أحمد بن علي (كروتوني الإيطالي)، حمدو الهوني (الترجي التونسي)، مهند عيسى وأنيس سلتو (النجم الساحلي التونسي)، مؤيد اللافي (اتحاد العاصمة الجزائري)، علي معتوق (الملعب التونسي)، بدر حسن (الباطن السعودي)، محمد صولة (الرفاع البحريني)، أحمد شلبي (الاتحاد السكندري)، هيثم ضانة (هلال الشابة التونسي).