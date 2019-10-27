الفرجاني بطلا لنصف ماراثون العاصمة

جانب من تتويج أبطال سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني. (إنترنت)

اختتم وبنجاح كبير سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني، الذي شهد تنظيما محكما ومشاركة فعالة، وحضورا متميزا في مقدمتهم رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري، وعميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي وعضو المجلس البلدي أبوسليم.

وتوج المتسابق عادل الفرجاني بطلا لسباق نصف ماراثون العاصمة لمسافة 21 كم بزمن 1.13.11 ساعة

وشهد السباق مشاركة كبيرة وتميزا بالتنظيم المحكم وبتأمين خط سير السباق، وبتكاتف جهود الجميع لإنجاحه من لجنة منظمة وشركة تطوير الراعي الرسمي للسباق، والحكام والمجلس البلدي أبوسليم ومكتب النشاط المدرسي وأجهزة الأمن والإسعاف والمرور بأبوسليم.

وجاء التراتيب الـ10 الأوائل كالتالي..

توج بكأس السباق عادل الفرجاني بزمن 1.13.11 ساعة، وجاء ثانيا مؤيد عويدات بزمن 1.17.45 ساعة، وثالثًا أبوالقاسم رجب بزمن 1.19.86 ساعة، ورابعا عصام عبدالسلام 1.23.18 ساعة، وخامسا عبدالمالك رمضان بزمن 1.23.39 ساعة، وسادسا أنور الدكام بزمن 1.24.14 ساعة، وسابعا إبراهيم موسى بزمن 1.24.48 ساعة، وثامنا أمين عبدالسلام بزمن 1.25.59 ساعة، وتاسعا أحمد نصرات بزمن 1.26.24 ساعة، وعاشرا أبوبكر عيسى.

يذكر أن شركة تطوير المساهمة الراعية للسباق رصدت 100 جائزه للمتفوقين، حيث تحصل المتوج ببطولة السباق على مبلغ 5 آلاف دينار + حاسوب محمول + حقيبة محمول، والمتوج بالترتيب الثاني حصل على مبلغ 3000 دينار، والمتوج ثالثا على مبلغ 2000 دينار + حاسوب محمول + حقيبة محمول، وجائزة المرحوم فرج المشوط بقيمة 2000 دينار لأكبر متسابق سنا، وجائزة بقيمة 1000 دينار لأصغر متسابق يكمل السباق.

بالإضافة إلى 70 جائزة للفئات العمرية بواقع 10 جوائز لكل فئة وهي الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما، ومن 26 إلى 35 عاما، ومن 36 إلى 45 عاما، ومن 46 إلى 55 عاما، ومن 56 إلى 65 عاما، ومن 66 إلى 80 عاما، بالإضافة إلى 10 جوائز للعنصر النسائي.