2275 مشاركًا في سباق نصف ماراثون العاصمة

أكبر المشاركين سنًّا في سباق نصف ماراثون العاصمة الفنان عيسى عبدالحفيظ. (إنترنت)

أكد عضو اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون العاصمة، عادل سالم تكيتك، أن السباق الذي سيقام بعد غدٍ السبت، وصل عدد المسجلين فيه إلى 2275 مشاركًا من بلدان ليبيا ومصر والجزائر والمغرب والعراق والسودان وتشاد ونيجيريا والفليبين وإنجلترا.

بالإضافة إلى مشاركين من مختلف المدن الليبية من طرابلس وزوارة والعجيلات وصبراتة والخمس ونالوت وأوباري ومصراتة وزليتن وسبها والقطرون وبنغازي ومرزق.

وقال تكيتك، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عدد الذين استلموا أرقام الصدر والشفرة الإلكترونية وصل إلى 1100 متسابق، موضحًا أن أكبر المشاركين سنًّا هو الفنان عيسى عبدالحفيظ 82 عامًا.

وبخصوص الجوائز أوضح تكيتك: «رصدنا قرابة 100 جائزة (مالية وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وبدل وأحذية رياضية)، وستمنح للمتفوقين الأوائل فردي وفرق ولمختلف الشرائح السنية.

وتمنح جائزة المرحوم فرج المشوط لأكبر متسابق يتمكن من إكمال السباق وقيمتها 2000 دينار، وأيضًا جائزة بقيمة 1000 دينار لأصغر متسابق سنًّا يتمكن من إنهاء السباق.

وفي الختام قال تكيتك إن اللجنة المنظمة عملها متواصل غدًا الجمعة، وقبل انطلاق السباق بمكانها خلف نادي الاتحاد بباب بن غشير، بالقرب من فندق «ركسوس» لتسليم بقية أرقام الصدر والشفرات الإلكترونية.