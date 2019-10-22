سلة الأهلي طرابلس تفوز على الكويت الكويتي بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 08:18 مساء
جانب من مباراة سلة الأهلي طرابلس والكويت الكويتي. (صفحة كرة السلة الليبية عبر فيسبوك)

اقتنص الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي طرابلس فوزا مهما وقاتلا من نظيره فريق الكويت الكويتي، بنتيجة 67 مقابل 66، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة حاليا في المغرب.

ويعد هذا الفوز هو الثاني للأهلي طربلس في البطولة العربية، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير، أمس الإثنين، على نظيره سطاوالي الجزائري بنتيجة 93 مقابل 76، في المباراة التي أقيمت بينهما في بداية مشوارهما بالبطولة.

وكان نجم مباراة اليوم اللاعب الواعد نسيم بدروش، ويلتقي أهلي طرابلس، غدًا الأربعاء، أمام الخدمات الفلسطيني، في ثالث مبارياته بالبطولة العربية.

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