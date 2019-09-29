50 مشاركًا في دورة مدربي الفئات السنية بطبرق

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 29 سبتمبر 2019, 10:05 مساء
جانب من دورة مدربي الفئات السنية التي أشرفت عليها أكاديمية مارماريكا. (إنترنت)

اختتمت أمس بطبرق دورة مدربي الفئات السنية، التي أشرفت عليها أكاديمية مارماريكا للألعاب الرياضية، وبرعاية الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، وبحضور قرابة 50 مشاركًا وتضمن برنامجها العديد من المحاضرات النظرية والعملية.

ومن بين المحاضرات دور المدرب في تطوير لاعبي كرة القدم في المراحل السنية من 12 إلى 15 عامًا، والسلبيات والمعوقات التي تعيق لاعبي كرة القدم.

كما كان من المحاضرات الأسس العلمية للتدريب الرياضي وأهم القياسات البدنية والوظيفية للاعبي كرة القدم، والطرق الحديثة في التدريب الرياضي وفسيولوجيا الجهد البدني، وأهم المهارات وعلاقتها بعناصر اللياقة البدنية والمتطلبات الأساسية لتدريب المراحل السنية، والاختبارات والقياس للاعبي كرة القدم والتغذية وإصابات الملاعب.

وحاضر في الدورة كل من عبدالعزيز أمقيدش (الإعداد البدني)، وفتحي المهشهش (خطط وأساليب التدريب)، وسعد التائب (التغذية) ومحمد الفقي (إصابات الملاعب والمنشطات)، ومحاضر إسباني عبر السكايب.

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