مطالب بإعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكم الليبي أيمن الشريف

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 08:12 مساء
الحكم الدولي الليبي أيمن الشريف. (أرشيفية : إنترنت)

ترك خبر إعلان الحكم الدولي الليبي أيمن الشريف، اعتزاله التحكيم، بعد إخفاقه في اختبارات اللياقة البدنية فى ملتقى الحكام، مطالبات عديدة من زملائه القدامى من الحكام الدوليين السابقيين ومن أسماء معروفة بالصافرة الليبية، بإعادة امتحان اللياقة له، باعتباره مصابا ويحق له إعادة الاختبار، حتى لا يحرم التحكيم الليبي من حكم له كفاءة، وأطلقوا هذه المطالبات عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الحكم وحيد صالح، طالب اللجنة المكلفة باختبارات اللياقة البدنية، إعطاء الشريف فرصة جديدة، واعتبره امتدادا له في مجال التحكيم. 

وأكد الحكم السابق، محمد الزولاي، أن إجراء إعادة الاختبارات معمول به في جميع دول العالم، إلا نحن، نظرا لتعنت بعض رؤساء لجان التحكيم العامة، موضحا أن بعض الحكام والمساعدين في السابق أعيدت لهم الامتحانات دون غيرهم.

بينما طالب الحكم، ناجي الخباط، صراحة بإعادة الامتحان للحكم الليبي أيمن الشريف، أسوة بمن سبقه في هذا المجال. 

وقال الحكم السابق، عادل الراعي، إن أيمن الشريف حتى إن اجتاز الامتحان فإنه كان مستهدفا بإبعاده.

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