حضور ليبي في اجتماعات اتحاد السلة الدولي بالصين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 07:23 مساء
جانب من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة. (صفحة اتحاد السلة على فيسبوك)

شارك رئيس اتحاد السلة الليبي فؤاد برغش، وأمينه العام جمال مفتاح، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة الذي عُـقدت مؤخرًا بالصين.

وذكرت صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة عبر «فيسبوك»، أن برغش ومفتاح عقدا عدة اجتماعات ثنائية، على هامش الاجتماع، من ضمنها الاجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي الجديد هامان نيانق.

وناقش خلال اجتماع ممثل ليبيا مع رئيس الاتحاد الدولي الجديد، عددًا من المواضيع والأمور المتعلقة بتطوير اللعبة وتأهيل الكوادر الليبية.

وتواجد خلال اجتماعات الجمعية العمومية 157 اتحادًا من أصل 160، من بينها ليبيا التي مثلها رئيس اتحادها فؤاد برغش والأمين العام جمال مفتاح.

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