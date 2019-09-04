فوز الراقوبة والمقيل في دوري الحقول النفطية بسرت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 06:43 مساء
بطولة القدم الشاطئية للحقول النفطية. (أرشيفية : إنترنت)

انطلقت على رمال شاطئ سرت بطولة القدم الشاطئية للحقول النفطية بشركة الخليج باسم الراحل نوري الفيتوري، بمشاركة فرق «حقول النافورة» و«المقيل» و«الراقوبة» و«الساحل» و«اللهيب» و«الصباح» و«الشرارة» و«الجبل» و«البوري» و«مسلة» و«الاستقلال» و«الإرادة» و«زلطن» و«الحطيبة» و«الواحه» و«الفيل». 

وفي مباراتي الافتتاح فاز حقل المقيل على النافورة بنتيجة (3-0) والراقوبة على الساحل بنتيجة (3 - 1).

ويتجدد مساء اليوم الموعد مع مباراتين حقل البوري مع الاستقلال ومسلة مع الإرادة، وتقام غدًا الخميس مباراتان، تجمع الأولى زلطن والواحة، والثانية بين الحطيبة والفيل.

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