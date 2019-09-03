الاتحاد يقيل البلجيكي إيفان.. وتعيين الحمادي خلفًا له

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 10:23 مساء
المدرب الوطني أسامة الحمادي. (أرشيفية : إنترنت)

قررت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي إيفان، من منصبه، وتعيين المدرب الوطني، أسامة الحمادي، خلفًا له لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قرار اللجنة التسييرية جاء بعد التشاور مع مدير كرة القدم نادر الترهوني، كخطوة هامة في إطار محاولة تصحيح الأخطاء الفنية للفريق الأول، والتحسين من عنصر الانضباط.

وأوضح بيان النادي أن المدرب البلجيكي إيفان يعتبر مدربًا للفئات السنية بالاتحاد، ولا يستطيع السيطرة على لاعبي الفريق الأول.

 وقد سبق إقالة إيفان، إقالة عبد المجيد صالح، مدير الكرة بالنادي، وتكليف اللاعب السابق للنادي نادر الترهوني.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره حسنية أغادير المغربي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الأفريقي، المعروفة ببطولة «الكونفدرالية».

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