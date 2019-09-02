الأهلي بنغازي ينهي أزمة مستحقات «فيفا» قبل مواجهة الإسماعيلي

جانب من اجتماع تسوية ملف المحترف السابق هيكل قمامدية. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك))

أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، إنهاء الأزمة الخاصة بالتعاقدات الصيفية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد التوصل إلى تسوية ودية مع المحترف السابق في صفوف الجزارة اللاعب التونسي هيكل قمامدية.

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد أن قدم النادي الأهلي استئناف عن طريق محامي النادي طارق العلايمي والإدارة القانونية ضد الحكم الصادر من الفيفا، بخصوص المستحقات المالية للرياضي المتراكمة على النادي منذ عام 2010 والبالغة مبلغ وقدره 69 ألف دولار، والذي صدر بخصوصه حكم نهائي يحرم النادي من عقد صفقات إن لم يتم تسديد المستحقات المالية قبل يوم 9/6 /2019، لتصل العقوبة إلى هبوط الفريق للدرجة الثانية».

وأوضح النادي: «إدارة النادى تنجح في الوصول إلى تسوية ودية مع اللاعب صباح اليوم في تونس ويغلق ملف اللاعب ويجنب وقوع النادي تحت طائلة العقوبة الدولية».

ويستعد الأهلي بنغازي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المصري، يوم الجمعة المقبل في ذهاب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.