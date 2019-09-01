رقدالين تستعد لاستضافة أبطال ليبيا للكرة الحديدية

جانب من منافسات الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

بدأت مدينة رقدالين غرب ليبيا، في التجهيز لاستضافة بطولة ليبيا للكرة الحديدية التي تنطلق في 16 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة قرابة 80 لاعبًا من أندية الصقور طبرق والمروج (المرج) والأهلي مصراتة والإخاء (هون) والصمود (غدامس) والشروق والوحدة (الزنتان) والميثاق (الزهراء) والطلائع (رقدالين).

ومن طرابلس تشارك أندية طارق بن زياد والشط والشباب وسيدي سليم وغوط الشعال.

وعقد أول أمس اجتماع تحضيري بين المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الحديدية ورئيس وأعضاء نادي الطلائع ومدير المعهد العالي للتدريب برقدالين تم مناقشة الترتيبات اللازمة لنجاح البطولة.