غزارة في الأهداف ببطولة أكاديميات ومدارس كرة القدم ببنغازي

جانب من مباريات بطولة أكاديميات ومدارس كرة القدم (أرشيفية - إنترنت)

انطلقت منافسات بطولة أكاديميات ومدارس كرة القدم، أمس الثلاثاء، على ملعب مدرسة يوسف بوكر بمدينة بنغازي، بمشاركة 12 أكاديمية، تحت إشراف وتنظيم جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية.

وشهدت مباريات الافتتاح أمس مستوى فنيًّا متميزًا وغزارة في الأهداف التي وصلت إلى 18 هدفًا بمعدل 6 أهداف فى كل مباراة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

- فوز أكاديمية فرسان المتوسط على نجوم قمينس بنتيجة (5-0).

- فوز أكاديمية قووول على الهدف الرياضي بنتيجة (7-1).

- فوز أكاديمية حي الزيتون 2 على ستارز الرحبة بنتيجة (3-2).

وتقام اليوم الأربعاء ثلاث مباريات بملعب يوسف بوكر، الأولى تجمع أكاديمية الرياضي المتفوق مع الأصايل، وتعقبها مباراة الهدف مع حي الزيتون 1 والمباراة الثالثة تجمع أكاديمية ستارز بالعون مع الفتى الذهبي.

جانب من مباريات بطولة أكاديميات ومدارس كرة القدم (أرشيفية - إنترنت)