الهــلال يعمِّـق جراح الأنوار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 08 مارس 2019, 09:24 مساء

عمّـق فريق الهلال جراح الأنوار عندما فازعليه بنتيجة ثلاثة أهداف دون ردّ في المباراة  التي جرت مساء اليوم  بملعب بنينا في آخر مباريات الأسبوع السابع ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

الشوط الأول من المباراة اعتمد فيها فريق الأنوارعلى الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل هدف السبق ولكن رعونة المهاجم أضاعت فرصة الهدف واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 33 حيث استطاع مهاجم الهلال أنس المصراتي تسجيل هدف الأول للهلال وقد أضاع الهلال خلال هذا الشوط عدة  فرص مقابل فرصة وحيدة للأنوار.

وفي الشوط الثاني أضاف أنس المصراتي الهدف الثاني لفريقه والذي رفع به رصيده الشخصي من الأهداف في هذا الموسم إلى الهدف الخامس واستمرت ضغوطات فريق الهلال وأضاع العديد من الفرص السهلة حتى الدقيقة 87 استطاع مهاجم فريق الهلال طارق السعيطي تسجيل الهدف الثالث للهلال والذي انتهت  به المباراة بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.

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