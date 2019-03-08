سلة المروج تحقق الفوز على أهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 08 مارس 2019, 07:47 مساء

فاز فريق المروج على الأهلي بنغازي بنتيجة (84 - 71) في مباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدوري الليبي لكرة السله.

في الربع الأول كان التفوق فيه للمروج وبفارق خمس نقاط والربع الثاني كانت السيطرة واضحه للمروج الذي أضاف 25 نقطة مقابل 5 نقاط لأهلي بنغازي وفي الربع الثالث أضاف أهلي بنغازي 28 نقطة مقابل 23 للمروج  وفى الربع الرابع أضاف الأهلي بنغازي  24 نقطة مقابل 17 للمروج لتنتهي المباراة بفوز المروج (84 - 71).

وفى بقية النتائج المسجله فاز الاتحاد على اليرموك (65 - 43)، وأهلي طرابلس على الشباب (96 - 43)، والمدينة على الوحدة (81 - 41) والهلال على التحدي (74 - 58).

يشار إلى أن فرق النصر وأهلي بنغازي والمروج وأهلي طرابلس والاتحاد واليرموك قد ضمنت التأهل للدور السداسي الذي سيقام بنظام التجمع ومن مرحلتين، المرحلة الأولى بطرابلس بداية من السادس من أبريل القادم ويعقبه التجمع الثاني ببنغازي.

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