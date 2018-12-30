ديربي العاصمة يحسمه الاتحاد بفوزه على أهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 30 ديسمبر 2018, 07:53 مساء
مباراة الاتحاد وأهلي طرابلس بملعب مصراتة. (الإنترنت)

حسم فريق الاتحاد ديربي العاصمة بعد فوزه، مساء اليوم الأحد، على فريق أهلي طرابلس بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني، التي أُقيمت بملعب مصراتة ضمن منافسات الدوري الليبي.

الشوط الأول بدأه فريق الأهلي مهاجمًا وتحصَّل على فرص ولم تكن بصورة خطيرة وبعد ربع ساعة تغير أداء فريق الاتحاد وأصبح يهاجم ولم تكن هناك أيضًا أية خطورة من كلا الفريقين، حيث غابت الهجمات الخطيرة طيلة الشوط.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب وسط الاتحاد، إمحمد مفتاح، من هجمة لفريقه من تسجيل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 55 وبعدها بأربع دقائق تحصل أهلي طرابلس على ركلة جزاء نفذها باقتدار اللاعب عبدالرحمن العمامي في الدقيقة 59 مسجلاً هدف التعادل، فيما جاء هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب سالم المسلاتي بعد دخوله المباراة بدقائق.

واستمرت النتيجة حتى أطلق حكم المباراة محمد الزروق صافرة النهاية للمباراة التي قادها بكل امتياز.

وبهذه النتيجة تحصل الاتحاد على ثلاث نقاط ثمينة من مباراتين ولم يتم حسم نتيجة مباراته الأولى أمام الشط، أما فريق أهلي طرابلس فقد حقق خسارته الثانية دون نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
الخراز: هذه بنود مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالوفاق ...
ليبيا
قناة الوسط الفضائية توفر نطاق بث تجريبيًا بتقنية «SD»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي