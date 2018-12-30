ديربي العاصمة يحسمه الاتحاد بفوزه على أهلي طرابلس

مباراة الاتحاد وأهلي طرابلس بملعب مصراتة. (الإنترنت)

حسم فريق الاتحاد ديربي العاصمة بعد فوزه، مساء اليوم الأحد، على فريق أهلي طرابلس بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني، التي أُقيمت بملعب مصراتة ضمن منافسات الدوري الليبي.

الشوط الأول بدأه فريق الأهلي مهاجمًا وتحصَّل على فرص ولم تكن بصورة خطيرة وبعد ربع ساعة تغير أداء فريق الاتحاد وأصبح يهاجم ولم تكن هناك أيضًا أية خطورة من كلا الفريقين، حيث غابت الهجمات الخطيرة طيلة الشوط.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب وسط الاتحاد، إمحمد مفتاح، من هجمة لفريقه من تسجيل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 55 وبعدها بأربع دقائق تحصل أهلي طرابلس على ركلة جزاء نفذها باقتدار اللاعب عبدالرحمن العمامي في الدقيقة 59 مسجلاً هدف التعادل، فيما جاء هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب سالم المسلاتي بعد دخوله المباراة بدقائق.

واستمرت النتيجة حتى أطلق حكم المباراة محمد الزروق صافرة النهاية للمباراة التي قادها بكل امتياز.

وبهذه النتيجة تحصل الاتحاد على ثلاث نقاط ثمينة من مباراتين ولم يتم حسم نتيجة مباراته الأولى أمام الشط، أما فريق أهلي طرابلس فقد حقق خسارته الثانية دون نقاط.