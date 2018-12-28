وفد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يجتمع بالمسؤولين الليبيين

اجتمع وفد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالمسؤولين الليبيين في اللجنة الأولمبية الليبية وهيئة الشباب والرياضة واللجنه الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات.

وقال رئيس اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات الدكتور محمد الفقيه لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «من ضمن خطة اللجنه القيام بحملات توعوية تثقيفية في مختلف المدن والمناطق للتعريف بمهام اللجنة والتعاون مع الاتحادات الرياضية».

وأضاف: «ونهدف إلى التعرف علي أماكن ومواعيد معسكرات المنتخبات الوطنية والبرامج السنوية للاتحادات الرياضية محليا وخارجيا».

ولفت الفقيه إلى أن المجتمعين ناقشوا «وضعية لجنة مكافحة المنشطات في ليبيا والصعوبات التي تواجهها ودور هيئة الرياضة والأولمبية الليبية والاتحادات الرياضية في دعمها للجنة لتتمكن من أداء دورها على الوجه المطلوب لتتمكن الرياضة الليبية من التواجد في مختلف المحافل الخارجية ومن بينها دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020».