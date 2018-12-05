أهلي بنغازي يلتقي مساء اليوم الأربعاء بطل موريتانيا

يلتقي فريق الأهلي بنغازي، وصيف بطل الدوري الليبي، مساء اليوم الأربعاء مع بطل موريتانيا فريق إف سي نواذيبو، على ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن لقاء الإياب من الدور التمهيدي من تصفيات دوري أبطال أفريقيا.

ويملك فريق الأهلي بنغازي فرصة لانتزاع ورقة الترشح بتحقيق الفوز في مبارة اليوم بنتيجة (1-0)، بعد أن فقد نتيجة مباراة الذهاب، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتعرض الأهلي بنغازي في مبارة الذهاب لظلم تحكيمي واضح عندما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة حيث افتتح اللاعب الشيخ الفلاني، النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة، بعد الهدف ضغط لاعبو الأهلي من أجل التعديل وأهدر مهاجمو الفريق عديد الفرص في الشوط الأول.

بالصور: أهلي بنغازي يفقد مباراة الذهاب أمام بطل موريتانيا

وفي الشوط الثاني نجح الأهلي بنغازي في إدراك هدف التعادل عبر لاعبه الإيفواري داهور في الدقيقة 51، وبينما كان يسير اللقاء نحو التعادل نجح المهاجم السنغالي مصطفى با في تسجيل الهدف الثاني لنواذيبو قبيل انتهاء المبارة بثلاث دقائق.