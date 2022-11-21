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44 قتيلا على الأقل في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 11:18 صباحا
44 قتيلا على الأقل في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية
آثار الزلزال المدمر في جزيرة جاوا الإندونيسية. (الإنترنت)
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لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم، في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الإدارة المحلية في بلدة سيناجور في جاوا الغربية، «قتل عشرات الأشخاص.. ومئات بل آلاف المنازل تضررت.. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا».

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فيما أوضح رئيس إدارة بلدة سيانجور، هرمان سوهرمان، أن قرابة 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 300 على الأقل بجروح في الزلزال.

وقال سوهرمان، لشبكة مترو التلفزيونية المحلية، «المعلومات التي حصلت عليها حتى الآن، في هذا المستشفى وحده، لقي قرابة 20 شخصا حتفهم فيما يعالج 300 شخص على الأقل.. غالبيتهم أصيبوا بكسور من جراء مبان دُمرت».

 

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