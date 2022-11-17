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زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 11:38 مساء
زيلينسكي: 10 ملايين أوكراني من دون كهرباء
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، أن أكثر من عشرة ملايين أوكراني حرموا التيار الكهربائي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات من مداخلة متلفزة للرئيس الأوكراني قال فيها: «في الوقت الراهن، أكثر من عشرة ملايين أوكراني هم من دون كهرباء»، وخصوصًا في منطقة كييف.

وأول أمس الثلاثاء، قال زيلينسكي إن روسيا لن تحقق هدفها بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وذلك بعد استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية.

وأوضح الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «ما يريده العدو واضح. لن يحقّق هدفه»، مضيفًا أن الجيش الروسي «أطلق 85 صاروخًا الثلاثاء بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة».

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