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أوكرانيا تعلن أن قواتها تدخل خيرسون بعد الانسحاب الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 05:36 مساء
أوكرانيا تعلن أن قواتها تدخل خيرسون بعد الانسحاب الروسي
جنود تابعون للجيش الأوكراني. (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأ الجيش الأوكراني دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، بعد انسحاب القوات الروسية، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية .

وكتبت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. هناك وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة»، داعية الجنود الروس المتبقين إلى «الاستسلام على الفور» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

أوكرانيا ترحب بانسحاب الروس من خيرسون
ورحبت الخارجية الأوكرانية، بإعلان انسحاب روسيا من شمال منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلة منذ مطلع مارس ووصفته بأنه «نصر مهم».

- كييف ترحب بالانسحاب الروسي من خيرسون وتصفه بأنه «نصر مهم»
- الكرملين يعتبر خيرسون أرضاً روسية رغم الانسحاب العسكري منها

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على (تويتر) «أوكرانيا تسطر نصرا مهما آخر في الوقت الحالي وتثبت أن مهما تقول روسيا أو تفعل، أوكرانيا ستنتصر».

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر الكرملين أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها ،ينتميان إلى روسيا على الرغم من انسحاب الجيش الروسي من المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر الماضي.

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