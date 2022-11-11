أوكرانيا تعلن أن قواتها تدخل خيرسون بعد الانسحاب الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الجيش الأوكراني دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، بعد انسحاب القوات الروسية، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية .

وكتبت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. هناك وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة»، داعية الجنود الروس المتبقين إلى «الاستسلام على الفور» وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

أوكرانيا ترحب بانسحاب الروس من خيرسون

ورحبت الخارجية الأوكرانية، بإعلان انسحاب روسيا من شمال منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلة منذ مطلع مارس ووصفته بأنه «نصر مهم».

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وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على (تويتر) «أوكرانيا تسطر نصرا مهما آخر في الوقت الحالي وتثبت أن مهما تقول روسيا أو تفعل، أوكرانيا ستنتصر».

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر الكرملين أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها ،ينتميان إلى روسيا على الرغم من انسحاب الجيش الروسي من المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر الماضي.