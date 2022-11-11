كييف ترحب بالانسحاب الروسي من خيرسون وتصفه بأنه «نصر مهم»

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت الخارجية الأوكرانية، الجمعة، بإعلان انسحاب روسيا من شمال منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلة منذ مطلع مارس ووصفته بأنه «نصر مهم».

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على تويتر «أوكرانيا تسطر نصراً مهمًا آخر في الوقت الحالي وتثبت أن مهما تقول روسيا أو تفعل، أوكرانيا ستنتصر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الكرملين يعتبر خيرسون أرضاً روسية رغم الانسحاب العسكري منها

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر الكرملين أن منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها وعاصمتها ،ينتميان إلى روسيا على الرغم من انسحاب الجيش الروسي من المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر الماضي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن منطقة خيرسون «تابعة لروسيا الاتحادية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف بيسكوف، في أول تعليق للرئاسة الروسية على انسحاب قواتها من خيرسون الذي أعلن الأربعاء، «لا يمكن أن يكون هناك تغيير».